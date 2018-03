FERA TRICOLOR: Vai ter reforço novo no ataque do São Paulo?

O youtuber Pedro Medrado falou sobre o possível novo atacante do São Paulo, Gonzalo Carneiro, em seu novo vídeo publicado no canal Fera Tricolor. Uma das principais revelações do futebol uruguaio, Gonzalo Carneiro está cotado para entrar na equipe são-paulina.

O jovem atacante de 22 anos é visto como uma das principais promessas do futebol do Uruguai. O problema é que Carneiro tem sofrido algumas lesões recentes nos últimos tempos. Desde janeiro, o uruguaio está fora de campo, mas está no final de sua recuperação. O atacante de 1.91m, canhoto, também já esteve na mira do Grêmio em 2017.

