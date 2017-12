FERA TRICOLOR: relembre o primeiro título mundial do São Paulo

O São Paulo conquistou o seu primeiro de três títulos mundiais em 1992, após derrotar o Barcelona, no Japão, por 2 a 1. Com um time recheado de craques e sob o comando do técnico Telê Santana, o tricolor paulista surpreendeu o time espanhol e conquistou o mundo. Raí foi o grande herói daquela partida, ao marcar os dois gols do São Paulo, sendo o segundo em uma cobrança de falta ensaiada. Um gol antológico, que garantiu o primeiro título intercontinental do clube.

