FERA TRICOLOR: saiba quem chega e pode sair do São Paulo em 2018

Após o sucesso do primeiro vídeo sobre os reforços do São Paulo, Pedro Medrado volta a falar sobre quem já chegou e quem deve pintar no tricolor em 2018.

Ex-jogador e comentarista esportivo, Ricardo Rocha foi apresentado recentemente como coordenador e irá trabalhar junto com Raí, novo diretor executivo de futebol do clube.

Nesta sexta-feira o meia Hernanes anunciou sua saída do clube, mas a diretoria já está em busca de Diego Souza. Quer saber mais? Então assista o vídeo do canal Fera Tricolor

E lembre-se: o canal está sorteando uma camisa de treino do São Paulo. Saiba como participar clicando aqui.