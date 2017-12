FERA TRICOLOR: um pouco mais sobre os 'presentes de Natal' do São Paulo

Os reforços do tricolor para 2018 são destaques deste novo vídeo do nosso Fera Tricolor, o youtuber Pedro Medrado.

No canal do Fera Tricolor, Medrado fala sobre os 'presentes de Natal' do São Paulo - entre eles o volante Jucilei, que estava emprestado e foi adquirido. Reinaldo, lateral-esquerdo, que passou pela Chape e pela Ponte Preta, volta ao time. Jean, goleiro, também está quase acertado.

Esses são só alguns dos destaques de Medrado, que fala também das possibilidades de reforços.

