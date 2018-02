CR7 já treinava 'truque' de levantar a bola em pênalti há mais de 10 anos

Se você assistiu a partida desta quarta entre o Real Madrid e o PSG pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, vai saber do que Rio Ferdinand está falando. O empate da equipe espanhola veio no fim do primeiro tempo, quando Cristiano Ronaldo cobrou um pênalti que deu o que falar: aparentemente a bola se move para cima antes do chute do jogador, que a manda com precisão para o fundo da rede.

Entre discussões se foram dois toques ou se o lance foi "culpa" do gramado, ninguém parecia entender muito bem o que aconteceu na jogada. Até que seu ex-companheiro de Manchester United, Rio Ferdinand, revelou à emissora BT Sport que CR7 já treinava essa jogada na década passada.

"Ele costumava fazer isso nos treinos, mas, em jogos, não vou dizer que ele fazia. Mas ele já tentava isso. Juro para você, é louco, mas ele costumava treinar assim", comentou. A imagem mostra como a bola sobe ligeiramente porque a perna de apoio do português pisa com força no chão e faz com que o gramado vibre a ponto de levantar a bola no momento exato que ele chuta ao gol. Assista: