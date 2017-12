Ferdinand vai ao Old Trafford e dá apoio ao Manchester United

Rio Ferdinand foi zagueiro do Manchester United entre 2002 e 2014. Por lá, fez história conquistando seis vezes o Campeonato Inglês, uma Champions League e um Mundial Interclubes. Hoje, ele curte a aposentadoria indo aos jogos do seu time de coração. Na partida válida pela UEFA Europa League entre Manchester United e Feynoord, ele postou uma foto em suas redes sociais no estádio Old Trafford, em Manchester, mostrando todo o seu apoio aos Diabos Vermelhos.