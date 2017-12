Fernandão, herói do Internacional, completaria 39 anos neste sábado

Não tem torcedor do Internacional que não sinta saudades de Fernandão. O ex-atacante, que perdeu a vida em um acidente de helicóptero em 2014, é simplesmente o capitão dos maiores títulos da história do Colorado: a primeira Libertadores e o Mundial, em 2006.

Além disso, conquistou outros títulos com a camisa do clube gaúcho, como dois campeonatos estaduais e a Recopa de 2007. Sua identificação com a equipe é tão grande que, na sequência à sua aposentadoria, em 2011, foi anunciado como diretor executivo do Inter, sendo, cerca de um ano mais tarde, confirmado como treinador. No banco de reservas, porém, não repetiu o sucesso que teve nos campos e foi demitido menos de seis meses depois.

Em sua carreira, ainda defendeu com destaque o Goiás, o Olympique de Marselha,da França e o São Paulo, clube em que encerrou a carreira e até a seleção brasileira. Depois da experiência como treinador, virou comentarista do SporTV, cargo que exercia quando morreu, em 2014, às vésperas da Copa do Mundo no Brasil, na queda de um helicóptero nos arredores de Goiânia.