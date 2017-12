Festa e protestos da torcida marcam aniversário de 122 anos do Flamengo

O Flamengo completou 122 anos de história nesta quarta-feira, 15, entre 'tapas e beijos' com sua torcida. Pelas redes sociais, muitos declararam seu amor pelo clube. A data ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter, onde alguns flamenguistas comemoraram o fato do clube nunca ter caído para a segunda divisão. Outros brincaram que o feriado desta quarta-feira, quando se comemora a Proclamação da República, na verdade seria em comemoração para aos 122 anos de história do rubro-negro.

Mas o time não vive um bom momento e pela manhã mais de 100 torcedores se concentraram em frente à entrada principal do CT Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio de Janeiro, para protestar contra a má fase vivida pelo time e contra o desempenho que vem sendo exibido pela equipe nas últimas partidas.

Carros de jogadores, integrantes da comissão técnica e dirigentes que chegavam para o treino desta manhã foram cercados, mas não foram registradas agressões. Uma faixa dizia "salário em dia, porrada em falta". Outra pedia a saída de Rodrigo Caetano (gerente de futebol), Márcio Araújo, Rafael Vaz, Gabriel, Rômulo, Mancuello e Alex Muralha.

