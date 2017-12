Festa no vestiário: argentinos cantam e pulam após classificação

Com três gols de Lionel Messi, a Argentina venceu o Equador de virada por 3 a 1 e se garantiu de forma direta na Copa do Mundo da Rússia, em 2018. Depois da partida e com a pressão aliviada, os jogadores da albiceleste comemoraram bastante.

Em sua conta no Instagram, Paulo Dybala publicou no Stories um vídeo sobre a festa no vestiário do Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Na gravação, os jogadores cantam uma música usada por algumas torcidas da Argentina, como a do Boca Juniors e a do Talleres.

“Señores hoy dejo todo, voy a ver Argentina. Porque los jugadores, me van a demostrar. Que salen a ganar, que quieren salir campeón. Que lo llevan adentro, como lo llevo yo” ("Senhores, hoje eu deixo tudo, vou a ver a Argentina. Porque os jogadores me vão demonstrar, que vão lá para ganhar, que querem ser campeões. Que sentem de dentro, como eu sinto"), diz a letra.

Quem também publicou um vídeo sobre o clima no vestiário foi Javier Mascherano. No post do jogador do Barcelona, os argentinos cantam outra música, esta falando sobre a torcida e sobre não entender o sentimento de torcer pelo país. Esta canção também é utilizada por diversos times argentinos, entre eles o Independiente e o Newell's Old Boys.

“Te sigo de pendejo, siempre voy a todos lados. Yo te vengo a ver, descontrolado. Y mas te aliento si vas perdiendo. Un sentimiento, no traten de entenderlo. No se compara, con otra hinchada. Soy argentino en las buenas y en las malas” ("Te sigo desde pequeno, sempre vou a todos lados. Venho te ver, descontrolado. E mais torço se está perdendo. Um sentimento, não tratem de entendê-lo. Não se compara com outra torcida. Sou argentino nas fases boas e nas ruins").

A maioria dos outros jogadores publicou fotos do elenco reunido. Mauro Icardi, que ficou afastado da seleção argentina por um longo tempo após uma polêmica com Maxi Lopez, postou a foto dos jogadores e também uma ao lado de Lionel Messi.

Mas Unidos que nunca !!!!! Uma publicação compartilhada por Javier Mascherano (@mascherano14) em Out 10, 2017 às 8:13 PDT

Soy Argentino en las buenas y en las malas! Uma publicação compartilhada por Gabriel Mercado (@gabimercado25) em Out 10, 2017 às 7:55 PDT

Con el mejor de la historia sin dudas ⚪️ #messi @leomessi #MI9 Uma publicação compartilhada por Mauro Icardi (@mauroicardi) em Out 10, 2017 às 7:49 PDT

Vamos Argentina Carajo ⚪️ Uma publicação compartilhada por Mauro Icardi (@mauroicardi) em Out 10, 2017 às 7:46 PDT

Vamos Argentina Un EQUIPO, un PAÍS, un SENTIMIENTO!!#rusia2018 Uma publicação compartilhada por Federico Fazio (@fedefazio20) em Out 10, 2017 às 8:01 PDT

La unión hace la fuerza #seleccionargentina ⚽️ hasta la victoria siempre⚽️ Uma publicação compartilhada por Twitter Oficial: @Notamendi30 (@nicolasotamendi30) em Out 10, 2017 às 8:00 PDT