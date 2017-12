Ficou de costas no pênalti: goleiro toma gols de propósito e é suspenso

Para protestar contra a marcação de um pênalti contra sua equipe, o goleiro Nguyen Minh Nhut, do Long An, do Vietnã, adotou uma postura pra lá de diferente na hora da cobrança: ficou de costas, para tomar o gol de propósito.

Não foi só: no ataque seguinte da equipe adversária, o Ho Chi Minh, resolveu dar uma cambalhota para continuar o "protesto". Parou por aí? Que nada. Novo ataque, e ele resolveu deixar o gol escancarado.

Desde a marcação do primeiro pênalti, os companheiros de equipe de Nhut o apoiaram e ficaram parados vendo os adversários jogarem. Tudo para protestar contra a marcação do juiz, depois de a partida estar empatada em 2 a 2.

O resultado: derrota por 5 a 2, dois anos de suspensão para o goleiro nervosinho, multa de 6.600 euros para o clube e uma advertência da Federação Vietnamita de Futebol pela falta de respeito com os adversários, com o público e com o árbitro.

Quer conferir as cenas incomuns? Veja abaixo: