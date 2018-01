Ficou pior? Estátua de Essien é comparada com a de Cristiano Ronaldo

O volante Michael Essien ganhou uma estátua feita pelos torcedores de Kumasi, seu país natal, em Gana. A homenagem não rendeu bons comentários. Nas redes, os internautas compararam a obra com a de Cristiano Ronaldo, que já foi alvo de diversas piadas.

A estátua representa o jogador com a camisa do Chelsea, clube onde ganhou destaque ao disputar 168 jogos e ganhar nove títulos. Atualmente, Essien está no futebol indonésio. Pela seleção soma 58 partida desde 2002.

Compartilhando a homenagem, os torcedores não perdoaram: "Para quem pensava que a estátua de Cristiano Ronaldo foi ruim... Olha esse Michael Essien! Estou chorando de rir", comentou um dos fãs.

Veja as comparações:

This is a tough one but which is the worse statue? RT for Michael Essien ❤ for Cristiano Ronaldo pic.twitter.com/miEQ2BEWtt — BenchWarmers (@BeWarmers) 3 de janeiro de 2018

And y'all thought the Cristiano Ronaldo statue was bad! Ok Twitter...I give you Michael Essien in Ghana!!! pic.twitter.com/7moGRj7je3 — Fields Of Anfield Road (@FOARsite) 3 de janeiro de 2018

If you thought Cristiano Ronaldo's and Diego Maradona's statues were bad... Michael Essien's will scare the sh*t out of you! https://t.co/dME4WIf6vZ — SPORTbible (@sportbible) 3 de janeiro de 2018