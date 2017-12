Fifa estuda formato de 'mini-Copa' para novo Mundial de Clubes

Um novo Mundial de Clubes de futebol no formato de uma "mini-Copa" do Mundo deverá ser disputado a partir de 2021, para ocupar o espaço da Copa das Confederações no calendário do futebol, a cada quatro anos. Esse é o formato que vem sendo estudado pela Fifa, publicou hoje o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Segundo o jornal, a competição ocorreria inicialmente na China, sempre na segunda semana de junho e reuniria 24 clubes, divididos em oito chaves com três times cada.

Cinco das equipes seriam da América do Sul, e ainda haveria 12 times europeus, dois africanos, dois asiáticos e um norte-americano. As equipes seriam selecionadas, tal como hoje, entre as vencedoras das competições de suas confederações.

Já as equipes europeias seriam selecionadas entre as quatro últimas vencedoras da Liga dos Campeões, os últimos quatro finalistas e os quatro melhores coeficientes do continente.