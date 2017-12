Fifa testa novo sistema de pênaltis para diminuir efeito psicológico

Um novo esquema para as cobranças de pênaltis começa a ser testado pela Fifa nesta semana, no Campeonato Europeu sub-17, já em disputa na Croácia. A ideia é tentar diminuir os efeitos psicológicos que podem prejudicar o desempenho da segunda equipe a bater uma cobrança, caso o primeiro batedor faça o gol - e assim, deixar as disputas mais equilibradas.

A nova sequência que imita a alternância de saques entre os tenistas no tiebreak. Pelo novo sistema, em vez de cobranças alternadas, o time A bate o primeiro pênalti, o time B bate o segundo e o terceiro, e o time A bate o quarto e o quinto pênaltis, e assim por diante, até que cada equipe tenha chutado cinco vezes. A partir da sexta cobrança o sistema volta a ser alternado.

"A hipótese é que o jogador que cobra o segundo pênalti do par está sob grande estresse mental", disse a Uefa. "Se o primeiro pênalti do par da oposição foi bem-sucedido, um erro do segundo batedor de pênalti do par pode significar a perda imediata de uma partida para seu time, especialmente a partir do quarto par de pênaltis", informa o órgão.

Responsável pelas regras do esporte, o Conselho da Associação Internacional de Futebol (Ifab, na sigla em inglês), que aprovou os testes do novo sistema em março, diz que pesquisas mostram que a equipe que bate a primeira penalidade tem uma chance de 60 por cento de vencer, o que lhe dá uma vantagem injusta.