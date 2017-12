Fifa 'zoa' o Inter e coloca foto do Corinthians em vídeo sobre Mundial

A Fifa cometeu uma bela gafe para promover o Mundial de Clubes, que começa nesta quinta-feira. A entidade divulgou um vídeo no Facebook saudando todos os campeões do torneio. Tudo ocorria bem, até que chegou 2006, ano em que o Internacional se sagrou campeão. Além do símbolo do Colorado estar errado, ao invés da foto da equipe gaúcha comemorando o título, apareceu uma imagem do time do Corinthians de 2000, campeão da primeira edição da competição.

Realmente não está fácil a fase do Inter, que precisa de um verdadeiro milagre no próximo domingo, para não ser rebaixado para a Série B do Brasileirão pela primeira vez em sua história.