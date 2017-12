Filha de Bruno nasce, mas ex-goleiro é impedido de acompanhar o parto

Condenado pela morte de Eliza Samudio e ainda cumprindo pena, Bruno recebeu a notícia do nascimento de sua filha na noite desta quarta-feira. Isabela, fruto do relacionamento do atleta com a dentista Ingrid Calheiros, nasceu no Hospital Regional da cidade de Varginha, em Minas Gerais.

A defesa de Bruno chegou a solicitar para que o atleta pudesse acompanhar o parto, mas o pedido foi negado pelo juiz Maurício Navarro. De acordo com o portal UOL, o advogado Fábio Gama informou que o goleiro deve conhecer sua filha ainda nesta sexta-feira.

O ex-jogador do Flamengo agora é pai pela quarta vez, ele tem um filho com Eliza Samúdio e outras duas meninas com e ex-mulher Dayane Rodrigues.