A perda do mando de campo do Grêmio durou apenas 24 horas. Segundo o auditor do STJD, Otávio Noronha, foi aplicada uma multa de 30 mil reais pela invasão de Carol Portaluppi, que sentou no banco de reservas com o jogo rolando e entrou no campo após o apito final contra o Cruzeiro, pela semifinal da Copa do Brasil.

O Grêmio enfrenta o Atlético Mineiro pela volta da final da Copa do Brasil no dia 30 de novembro e tem a sua disposição a moderna arena para disputar o segundo jogo da decisão.