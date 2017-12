Filho da cantora Madonna treina e chama a atenção no Benfica

As categorias de base do Benfica, equipe da Primeira Liga de Portugal, já têm um reforço filho de popstar. É David, de 11 anos, um dos filhos da cantora Madonna, que vem treinando como atacante - e chamando a atenção pela rapidez no toque de bola e categoria em campo.

Orgulhosa, a Rainha do Pop esteve em Seixal, região metropolitana de Lisboa, para acompanhar o filho, que por enquanto atua no su-12 do Benfica. Segundo o jornal português Record, o garoto “tem sido a estrela da equipe nestes dias".

David tem sido acompanhado por Nuno Gomes, atual diretor da base do Benfica e deve permanecer na equipe, treinando, a pedido de Madonna, enquanto a cantora estiver em Portual de férias com a família.

A estrela pop publicou foto do filho no Instagram, com a legenda "meu campeão". Confira: