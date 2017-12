Filho de 9 anos de Patrick Kluivert marca belo gol pelo PSG; assista

Após o avô Kenneth e o pai Patrick, a família Kluivert se prepara para mais uma geração de jogadores de futebol, e agora com muito mais representantes. Neste final de semana, o ex-atacante da seleção holandesa publicou em suas redes sociais um belo gol de cabeça anotado pelo caçula, Shane Kluivert, de nove anos e que atua pelo time infantil do PSG, em partida contra o PSV, da Holanda.

@shanekluivert #psg-psv @psg Uma publicação compartilhada por Patrick Kluivert (@patrickkluivert9) em Abr 15, 2017 às 6:06 PDT

Além de Shane, pelo menos outros dois herdeiros de Patrick Kluivert já estão com carreira encaminhada no futebol. Justin Kluivert, de 17 anos, já atua no ataque do time principal do Ajax, da Holanda, e é destaque nas seleções de base do país. E Ruben Kluivert joga pelo time sub 17 do Amsterdamsche, clube da capital holandesa e que está na terceira divisão nacional. O único filho de Patrick que não segue nos gramados é Quincy.

Kenneth Kluivert, pai do ex-atacante, também foi jogador de futebol, tendo atuado toda a carreira pelo S.V. Robinhood, do Suriname.

Hoje com 40 anos, Patrick Kluivert é diretor de futebol do Paris Saint-Germain. Nos gramados, ele foi um dos grandes atacantes da seleção holandesa entre as décadas de 1990 e 2000. Revelado pelo Ajax em 1994, também atuou por Milan (1997-98), Barcelona (1998-2004), Newcastle (2004-5), Valência (2005-06), PSV (2006-07) e Lille (2007-08).