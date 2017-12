Filho de Bebeto assina contrato com grande clube português até 2022

Filho do tetracampeão Bebeto, Mattheus Oliveira foi revelado nas categorias de base do Flamengo e teve uma passagem apagada na Gávea. Mas nesta segunda-feira, o jogador movimentou o mercado de transferências do futebol europeu ao deixar o Estoril para assinar contrato com o Sporting Lisboa.

A informação é do jornal português "A Bola", que afirma que Mattheus irá assinar contrato por quatro temporadas com o clube ainda nesta segunda, após acordo com a Traffic. Mattheus foi um grande destaque do Estoril na disputa do último Campeonato Português, e o Sporting desembolsará cerca de R$ 3,40 milhões para tê-lo no elenco.

O jovem ficou conhecido logo depois de seu nascimento, quando foi homenageado pelo pai na Copa do Mundo de 1994, onde o Brasil conquistou o tetracampeonato mundial de futebol. O gesto de Bebeto foi um dos momentos mais marcantes da competição e passou a ser copiado por vários jogadores ao redor do mundo.