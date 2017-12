Filho de Borja 'escolhe' destino do pai e veste camisa do Palmeiras

Antes de fechar acordo com o Palmeiras, o atacante Miguel Borja enviou um vídeo para a diretoria do Verdão em que seu filho pede para que ele jogue pelo clube paulista. E pouco depois de assinar contrato na noite desta quinta-feira em Medellín, o agora ex-jogador do Atlético Nacional vestiu no filho a camisa alviverde.

Mas a torcida terá que esperar um pouco para ver o colombiano com a camisa do Palmeiras. O técnico Eduardo Baptista informou nesta sexta-feira que Miguel Borja, trazido por R$ 33 milhões, só deve estrear em março, pela Copa Libertadores, pois as inscrições para a primeira fase do Campeonato Paulista já estão encerradas.