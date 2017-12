Filho de Borja previu que ele marcaria 2 gols no Vasco; assista

Após cinco jogos em branco, o colombiano Miguel Borja desencantou com a camisa do Palmeiras e marcou dois gols na vitória por 4 a 0 sobre o Vasco, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo. Curiosamente, horas depois do jogo, o atacante publicou um vídeo em suas redes sociais no qual mostra que seu filho "previu" o número de gols que faria na partida.

"Quantos gols o papai vai fazer hoje?", pergunta Borja, que recebe como resposta um gesto com as mãos indicando o número dois. O menino fica envergonhado quando é questionado para quem as bolas na rede serão dedicadas. Mas depois concorda com a sugestão do pai: "Para sua mãe? E para sua avó?"