Filho de Caio Júnior lança campeonato sub-15 em homenagem ao pai

De 30 de julho a 4 de agosto, Curitiba sediará a Copa Caio Junior de Futebol sub-15. O torneio é organizado por Matheus Saroli, filho do ex-treinador da Chapecoense, uma das 71 vítimas da queda do voo da LaMia.

Segundo o portal ESPN, está confirmada a participação da Chapecoense e do colombiano Atlético Nacional, além do Chiba SC (Japão), do Jacksonville FC (EUA), do Grêmio, do Internacional, do Atlético-PR, do Coritiba e do Paraná Clube. A maioria das equipes já foram treinadas por Caio Júnior.

"Foi uma ideia que eu tive junto ao meu sócio Guilherme (na empresa SGM Sports) voltada, primeiramente, para homenagear meu pai, para ter uma competição com o nome dele, para que o nome dele fique sempre vivo, especialmente em Curitiba", disse à ESPN.

Além da disputa entre jogadores da base, o campeonato também deverá realizar um jogo com amigos do ex-treinador, incluindo nomes como Cuca, Levir Cupi, Tcheco e Beletti, de acordo com informações do jornal Gazeta do Povo.