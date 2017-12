Filho de CR7 estreia no Instagram com foto de Messi: 'Obrigado, meu ídolo'

Um dia depois de criar sua conta no Instagram, Cristiano Ronaldo Jr., filho mais velho do craque português, de 7 anos, surpreendeu os fãs do seu pai.

A segunda foto publicada por ele em seu perfil foi uma em que aparece cumprimentando Lionel Messi durante a entrega do prêmio da Fifa aos melhores do ano, em outubro deste ano. Além da foto, Cristiano Jr. escreveu na legenda: "Muito obrigado, meu ídolo", seguido de um emoji de coração.

+Noiva de CR7 faz editorial de moda e apresenta filha do craque; veja

+ Acabou! Relembre todos os Feras das rodadas do Brasileirão

+ Siga o Fera no Twitter!

Não demorou muito para que os usuários da rede social e aficionados por Messi provocassem o português do Real Madrid, dizendo que o "menino sabe quem é o verdadeiro melhor do mundo".

A primeira publicação do garoto foi uma foto ao lado de Cristiano Ronaldo, em ação promocional com uma das marcas de roupas do pai.

Até a publicação desta nota, o perfil de Cristiano Ronaldo Jr., (@mrahunter), já tinha 84,1 mil seguidores e a foto ao lado de Messi, 74,4 mil curtidas.

Horas depois da repercussão, a conta foi desativada e alguns internautas desconfiaram que se tratava de um perfil falso. Apesar da suspeita, a conta tinha o selo de verificação do Instagram. Será que Cristiano Ronaldo não gostou da homenagem?

O filho do Cr7 é mais fã do Messi q eu — jota (@jotxps) 5 de dezembro de 2017

Até o filho do Cristiano Ronaldo sabe que o melhor do mundo é o Messi e a @FIFAWorldCup não — GD  (@ai_drogas) 5 de dezembro de 2017

até o filho do cr7 tem como idolo o Messi e os mano ainda fica brigando. — Luciano (@LucianoQB18) 5 de dezembro de 2017

vc compra um celular p seu filho chamar o messi de idolo é isto mesmo — corazon valente | #ForçaDiegoAlves (@igrahimovic) 5 de dezembro de 2017

El hijo de Cristiano subiendo una foto con Messi y poniendo "Gracias mi idolo", el futbol es lo mas lindo del mundo — Santi León (@SantyLeon14) 5 de dezembro de 2017

O Messi é ídolo do filho do Cristiano Ronaldo kkkkkkkkk aiai.... visca¡ pic.twitter.com/K8tjhCBCW6 — PH (@pedrohspfc) 5 de dezembro de 2017