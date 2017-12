Filho de CR7 faz golaço durante comemoração do título do Real; veja

Enquanto Cristiano Ronaldo era cumprimentado por diversas pessoas pela conquista da 12ª Liga dos Campeões do Real Madrid, durante a festa no Santiago Bernabéu, seu filho, Cristiano Ronaldo Jr., foi celebrado pela torcida madridista por demonstrar muita habilidade com a bola nos pés.

O herdeiro de CR7 estava brincando com outras três crianças perto de um gols do campo. Enquanto uma delas fazia o papel de goleiro, outras duas partiram para marcar Cristiano Jr., que estava com a bola dominada.

O menino não se intimidou e, com uma incrível agilidade, conseguiu se desvencilhar da marcação dupla, conduziu até a pequena área e tocou no cantinho, sem chances para a terceira criança. Tanto o drible como o gol foram muito comemorados pelos fãs merengues nas arquibancadas.

Recentemente, Cristiano Ronaldo já havia publicado alguns vídeos de gols do filho em sua conta oficial no Instagram. Em uma cobrança de falta, o garoto até faz a mesma pose do pai, com as pernas separadas e bem distante da bola parada.

Outro fato que repercutiu nas redes sociais após a final da Liga dos Campeões foi a curtida que o atacante do Real Madrid deu em um meme no qual retrata Lionel Messi o entregando a Bola de Ouro.