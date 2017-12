Filho de Cristiano Ronaldo imita pose de pai e marca gol de falta; veja lance

Depois de classificar o Real Madrid para as semifinais da Liga dos Campeões, após anotar cinco gols em dois jogos contra o Bayern de Munique, Cristiano Ronaldo comemorou mais um gol nesta sexta-feira. Mas desta vez quem balançou as redes foi seu filho Cristiano Ronaldo Jr, de 6 anos.

Todo orgulhoso, o craque português publicou em suas redes sociais o vídeo do filho fazendo um belo gol de falta em uma partida com outras crianças. Antes da batida, o garoto ainda imitou a pose que o pai faz antes das cobranças de falta. "Muito orgulhoso do meu pequeno. Que gol", escreveu o craque, em inglês.

Com os três gols marcados nesta terça-feira, CR7 atingiu a marca inédita de 100 gols na Liga dos Campeões. Para chegar em mais um final da competição, o Real Madrid terá de vencer o Atlético de Madrid, em partidas realizadas nos dias 2 e 10 de maio.