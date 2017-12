Filho de Fagner dá show em treino do Corinthians e faz até gol de bicicleta

Neste Dia das Crianças, quem roubou a cena no CT do Corinthians, no treinamento da equipe, e mostrou todo seu talento com a bola, foi o "mini Fagner". Henrique, de 7 anos, fez até gol de bicicleta.

O garoto é filho do lateral-direito Fagner e sempre frequenta os treinamentos da equipe, levado pelo pai. Orgulhoso, o próprio Corinthians tratou de registrar o lance no Twitter.

"O Mini Fagner comemorou o Dia das Crianças com muito estilo no CT Joaquim Grava!", tuitou o clube, com fotos da criança mostrando todo seu talento.

Confira: