Filho de Fagner pedala e faz golaços em treino no Corinthians; assista

Henrique é figura constante nos treinos e até mesmo nos jogos do Corinthians ao lado do lateral Fagner. E, apesar da pouca idade, o garoto de 7 anos já mostra que tem potencial para seguir os passos do pai. Tanto que o Timão divulgou em suas redes sociais um vídeo de alguns lances da garoto, aprontando para cima de um coleguinha. Henrique aparece pedalando e marcando gols de voleio.

Mas antes do vídeo divulgado pelo Corinthians, o 'mini-Fagner' já havia chamado atenção ao brincar com o pai e tentar uma caneta em Neymar. Será que está pintando um novo craque?