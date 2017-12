Filho de Junior homenageia o pai com tatuagem no antebraço

Rodrigo Gama, filho do Maestro Junior, surpreendeu o pai com uma homenagem dolorida no antebraço. O próprio ídolo do Flamengo ficou espantado ao ver seu rosto tatuado na pele do herdeiro. "Foi engraçado. Ele não sabia o que falar. Ficou sem reação e só dizia que eu era maluco. Mas ficou amarradão", contou Rodrigo, entre risadas, ao portal GloboEsporte.com.

Jogador do time de futebol de areia do Flamengo, Rodrigo explicou de onde surgiu a ideia de gravar uma foto do pai no braço. "Já tinha um tempo que queria fazer a tattoo com essa homenagem. Além de ser meu pai, amigo e parceiro de samba, é um ídolo que tenho em quem sempre me espelhei. Estava na dúvida entre duas fotos. Essa de 1982 e uma outra, que é um desenho do aniversário de 60 anos dele. Sendo que um tempo atrás vi que alguém fez esse desenho dos 60 anos. Então, para não ter uma tattoo igual, escolhi a diferente. Na hora de fazer (com o Charles tatuador), trocamos ideia para saber em qual lugar no corpo a tattoo ficaria melhor, e decidi fazer no antebraço."

O vídeo com a reação de Junior á tatuagem do Rodrigo pode ser visto aqui.