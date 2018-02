Filho de Marcelo já marca belos gols com a camisa do Real Madrid

O pequeno Enzo Vieira, de oito anos, não tem as mesmas características do pai, mas já prova que não falta talento. O garoto é filho do lateral-esquerdo títular do Real Madrid e presença constante na seleção brasileira, Marcelo.

O pai, orgulhoso, publicou um vídeo em suas redes sociais mostrando alguns dos gols feitos pelo menino. No primeiro Enzo recebe a bola frente a frente com o goleiro e solta a perna direita em um chute certeiro, a bola bate no lado interno do travessão e entra no gol. Depois o camisa 12 marca de cabeça. No terceiro lance o menino aparece fazendo um gol com a perna esquerda.

Veja o vídeo:

Em setembro do ano passado Enzo estreou no Real Madrid pela categoria sub-10. Naquela ocasião o atacante balançou a rede três vezes e ajudou o time merengue na vitória por 7 a 0 em cima do Aravaca.

Assista aos lances da estreia no vídeo abaixo: