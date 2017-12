Filho de Messi imita gesto de Neymar e imagem bomba nas redes sociais

Messi e Neymar conquistaram mais um título no fim de semana. Sem Luis Suárez, um dos integrantes do trio MSN, os dois lideraram o Barcelona na vitória por 3 a 1, para faturar a Copa do Rei pela 29ª vez. Os craques comemoram juntos com suas famílias e um detalhe chamou a atenção. Thiago Messi, filho do camisa 10 do clube catalão, foi flagrado imitando o sinal de 'hang loose' de Neymar para tirar foto. A imagem logo se espalhou pelas redes e deixou fãs dos jogadores encantados.

Thiago messi copiando a neymar pic.twitter.com/owyV7oauVc — EL REJA (@Santi_Vatt) 28 de maio de 2017