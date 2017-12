Filho de Rivaldo marca golaço e pai vai à loucura na arquibancada; veja

O nome Rivaldo continua ainda fazendo parte do futebol mesmo após a aposentadoria do craque, mas agora na figura de seu filho Rivaldinho. O jogador de 22 anos relembrou alguns dos lances de seu pai em jogo entre o Dínamo Bucareste e Athletic Bilbao na Arena Nacional, em jogo preliminar da Liga Europa.

O atacante acertou um belo chute no segundo tempo da partida e garantiu o empate do seu time. Após dominar na intermediária, ele soltou um foguete que acertou o ângulo do adversário. Da arquibancada, Rivaldo comemorou como se tivesse em campo. Ao final da partida, o ex-jogador publicou uma mensagem parabenizando o filho pelo gol, através de suas redes sociais.

Os dois times se enfrentam novamente no próximo dia 3 de agosto. Qualquer empate acima de 2 a 2 garante o time de Rivaldinho na próxima fase.