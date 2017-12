Filho de Ronaldo 'Fenômeno' vai jogar campeonato de futebol em Israel

Apesar de gostar de futebol, Ronald nunca demonstrou muito interesse em seguir os passos do pai como jogador profissional. Filho de Ronaldo 'Fenômeno' e da 'Rainha das embaixadas' Milene Domingues , o jovem de 17 anos treina duas vezes por semana na Hebraica e foi um dos escolhidos para fazer parte da equipe que irá representar o Brasil nas Macabíadas Mundiais de 2017 - evento de confraternização da comunidade judaica.

Ronald não é judeu, mas a regra permite a inscrição de um atleta que esteja filiado a algum clube da comunidade judaica. E ele acabou sendo escaldado pela ausência de outros nomes para compor o time sub-18 que representará o Brasil em Israel.

Por meio das suas redes sociais, Ronaldo comemorou a participação do filho, que atualmente está investindo na carreira de DJ. Ronald inclusive já tocou na After Party do Justin Bieber e na última edição da Colors Party, realizada em junho, em São Paulo.