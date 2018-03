Filho de Thiago Silva comemora ao encontrar figurinha do pai; veja o vídeo

Colecionar figurinhas do álbum da Copa do Mundo já virou febre entre os fãs de futebol. Mas, desta vez, um torcedor ficou feliz ao encontrar uma figurinha especial: a do seu próprio pai.

+ Escultor de estátua bizarra de CR7 faz nova versão um ano depois; veja como ficou

+ Presidente que invadiu campo armado é suspenso por 3 anos do futebol

​+ Desigualdade de gênero vira tema de campanha com atletas ícones do esporte

Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o filho caçula de Thiago Silva aparece comemorando como se fosse um gol quando encontra a figurinha do pai. A gravação foi feita por Isabele, mulher do jogador do Paris Saint-Germain.

Próximo ao garoto, está seu irmão abrindo diversos pacotes de figurinhas espalhados pelo chão da casa e fazendo colagens. Thiago Silva deitado em uma cama é filmado sorrindo após ver a reação da família.

Vale lembrar que após a vitória do Brasil por 1 a 0 sobre a Alemanha, no amistoso desta última terça-feira (27), Thiago Silva afirmou que o resultado restaurou o "orgulho" da equipe. Sem citar nomes, o jogador inclusive pediu mais respeito ao time verde e amarelo.