Filho de Zico anuncia retorno do grupo de pagode Só no Sapatinho

Sucesso nos anos 1990 e trilha sonora da novela "Torre de Babel", da TV Globo, o grupo Só no Sapatinho voltará às atividades. Quem garante é o vocalista da banda, Bruno Coimbra, filho de Zico.

Em entrevista ao UOL Esporte, o único herdeiro do Galinho que não seguiu no futebol afirmou que a decisão veio depois de observarem o retorno de muitas bandas daquela época.

"De uns dois anos para cá, resolvemos que chegou a hora de fazermos alguma coisa", disse Bruno. "A gente ainda é amigo, e começou a onda de gente voltando. Muita gente falando que tinha que voltar, os filhos querendo ver a gente cantando. Tenho muitos contatos no meio, e o pessoal do meio insistiu. Vamos fazer alguma coisa."

+ 'Presente de Natal': Torcedores do Santos aprovam volta de Gabigol

+ Torcida do Flamengo celebra título da Copinha e tira onda com são-paulinos

+ São-paulino é agredido na final da Copinha por insistir em ver jogo em pé; vídeo

+ Siga o Fera no Twitter!

Até agora, o grupo já gravou três músicas e pretende lançar oficialmente o novo trabalho em março. A música que estourou em 1998 foi composta por Arlindo Cruz, quem também fez uma das novas músicas da banda.

Nomeada "Amor, voltei", a canção traduz o momento atual do grupo, que está retornando após um longo período. "É do Arlindo, que fez a 'Só no Sapatinho', pouco tempo antes de infelizmente ter os problemas de saúde. Mostra a nossa situação hoje. É um cara que volta para a mulher, e também é o grupo voltando", contou.

Desde que deixou a banda, Bruno Coimbra passou a trabalhar nos projetos do pai. Além de ser presidente do Clube de Futebol do Zico (CFZ), ele também é quem toca o canal no YouTube do ídolo flamenguista, que tem já 500 mil inscritos.

"Achamos uma veia do meu pai para a coisa. Sou produtor executivo. Vai ajudar muito na volta do grupo. Hoje, é uma coisa voltada para a nossa época. Naquela época, não tinha redes sociais. Tem uma força grande. Ao mesmo tempo, espero tocar o Zico 10", completou.