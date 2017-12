Filho de Zidane de 14 anos marca e vence campeonato pelo Real Madrid

O sobrenome Zidane é sinônimo de craque e se depender dos filhos do astro francês isso deve continuar. Neste fim de semana, Theo Zidane, de 14 anos, marcou um dos gols da vitória do Cadete B do Real Madrid por 6 a 3 sobre o Aluche, resultado que deu o título da liga à equipe com uma rodada de antecipação.

O gol de Theo veio após uma bela arrancada do meio de campo, que contou com dribles e uma rápida tabela com um colega de equipe. O garoto recebeu elogios de seu pai, que comanda a equipe profissional do Real Madrid.

“Parabéns @theo_zf10, campeão da Liga B Cadete”, postou o astro francês em seu Instagram.

Theo atua como meia ofensivo, assim como seu irmão mais velho, Enzo, de 22 anos. O garoto ainda tem o irmão Luca, de 17 anos, como goleiro do Real, além do pequeno Elyaz, de 11, que também é meia ofensivo.