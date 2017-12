Filho de Zidane faz golaço de bicicleta em treino do Real Madrid; veja

Filho de um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, Enzo Zidane, de 21 anos, ainda busca espaço seu lugar ao sol. Jogando como meia ofensivo, ele atua pelo time B do Real Madrid, que segue com treinamentos enquanto as estrelas do time principal disputam amistosos e eliminatórias para a Copa de 2018. O clube espanhol publicou em seu twitter lances do treino e o filho mais velho de Zidane mostrou que pode fazer lances incríveis como seu pai após marcar um golaço de bicicleta

Enzo não é o único filho de Zidane que joga nas categorias de base do Real. Seus irmãos mais novos Théo, 14 anos, e Elyaz, 11 anos, também jogam como meias do time espanhol. E para completar o time, Luca, de 17, atua como goleiro.