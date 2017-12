'Filial' de time de Guarulhos é campeã da etapa nacional do torneio de Neymar

Na grande final da etapa brasileira do Neymar Jr's Five, a "filial" de Campinas do Bronk's devolveu a derrota por 3 a 0 que havia sofrido para o Leões do Norte, de Macapá, na fase de grupos e, nos pênaltis, se tornou o campeão nacional do maior campeonato amador do mundo, neste domingo, 28, em Salvador. Com a conquista, o time agora está classificado para a final mundial, que será realizada em julho, no Instituto Projeto Neymar Jr., na Praia Grande, quando encontrará os campeões dos outros 52 países participantes.

Faltando cinco segundos para terminar a finalíssima, o time da região Norte conseguiu o empate por 2 a 2 e forçou a decisão por penalidades. Apesar disso, os paulistas realmente pareciam estar com aquela famosa sorte de campeão. Depois de se classificar às semifinais pelo saldo de gols, os paulistas viram os rivais terem chances de decidir o título em duas cobranças, mas eles erraram ambas e deixaram o troféu em São Paulo.

É bem verdadade que o Bronk's tinha o dobro de chances de ser campeão do que os adversários. Original de Guarulhos, o time decidiu dividir o elenco e disputar as duas eliminatórias no Estado, a da Capital e a do interior. Por coincidência, os dois elencos foram campeões e se classificaram para a etapa final, na Bahia.

"Nós jogamos (a seletiva de São Paulo) no ano passado, mas não deu para todos irem. Para 2017, tivemos a ideia de colocar uma equipe em São Paulo e outra em Campinas, também pela quantidade de jogadores, e graças a Deus deu certo", explica Cesar Luiz, de 26 anos, professor de educação física e capitão do Bronk's de Campinas.

Por pouco o excelente rendimento em São Paulo não se repitiu na final nacional, já que o time que foi campeão na Capital também chegou às semifinais, mas caiu para o Leões do Norte em outra disputa por penalidades.

"Dentro de quadra, deixaríamos a amizade de lado e venceria quem merecesse, quem tivesse mais capacidade. Infelizmente, eles não chegaram na final, mas os honramos com esse título", disse Cesar sobre a possibilidade de encontrar os amigos na decisão.

Se forem campeões da etapa mundial, o Bronk's jogará contra a equipe formada por Neymar e seus amigos. Além disso, também viajarão para Barcelona para assistirem a um jogo do clube catalão no Camp Nou e, novamente, se encontrar com o craque. Como apenas a metade do time que se classificou por Campinas estará na etapa derradeira, Cesar avisa que tentará pelo menos levar o irmão, Luiz Fernando, o Teté, capitão do time de São Paulo, para a Espanha.

"Foi ele quem inscreveu a gente no campeonato, um cara que está sempre correndo pela equipe. Vamos tentar levar os outros, mas não sabemos ainda como funciona. Mas ele a gente precisa levar."

NÃO É SÓ FUTEBOL

Fundado em Guarulhos em 1999, o Bronk's reúne irmãos e amigos de diversos bairros da cidade. E todo esse entrosamento e amizade se reflete na postura do time, que não esconde a confiança. "A gente joga junto há muito tempo. Não é nem questão de ser confiante. Nós, na verdade, confiamos muito uns nos outros. Se um erra, a gente nção xinga, mas incentiva", fala Jonathan Leandro, que também é professor de educação física.

"A gente não se reúne só pra jogar bola. Como muitos dizem, não é só futebol. É uma amizade, são mais dez anos juntos. Quando nos encontramos para jogar, é uma satisfação para todos, desde um amistoso ou um campeonato", completa.

*O repórter viajou a convite da Red Bull