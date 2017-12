Lateral do Atlético de Madrid em sete das últimas oito temporadas, Filipe Luís enfrenta com frequência os dois melhores jogadores do século, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Mas, se para muitos, esses encontros podem servir de orgulho, o brasileiro encara isso com alto grau de competitividade.

Isso foi comprovado na entrevista que ele deu à edição de setembro da revista espanhola Panenka. Perguntado exatamente sobre o argentino, respondeu: "Eu o admiro. Ele nunca me repreendeu em nenhuma das partidas que joguei com ele. Eu nunca pedi para trocar camisas com ele. Eu vou lá para ganhar, não para poder mostrar que joguei contra esse ou outro".

O embate mais duro contra Messi foi em 2016, quando ele acertou uma solada no argentino e foi expulso direto.

Companheiro de Neymar na seleção brasileira, Filipe Luís acredita que o atacante "fez certo em assinar com o Paris Saint-Germain". Para o lateral, "os franceses verão que ele é diferente. Ele está livre e feliz. No nível em que Neymar está, você não troca de times por dinheiro", declarou.

Ainda sobre seleção e Barcelona, Luís defendeu Paulinho, a contratação mais contestada e criticada pela imprensa local e torcedores do clube. "Ele ainda irá surpreender muita gente. Se ele não se encaixar no Barcelona, ele daria certo no Atlético."

Com oito anos, ele é quarto jogador do elenco com mais temporadas pelo clube, atrás de Fernando Torres, com 11 (2001 a 2007 e 2014 até agora); Gabi, com dez (2004 a 2007 e 2011 até agora); e Koke com nove (desde 2009). Se depender dele, ele seguirá colchonero por um bom tempo.

"Eu adoraria me aposentar no Atleti e talvez ficar no clube se eles me encontrarem um lugar que eu fique bem. Você precisa apenas ver o que (o Diego) Costa está fazendo para ver que ele é um jogador do Atleti", disse.