Filipe Luís manda bem e resolve cubo mágico em seis minutos em entrevista

O lateral-esquerdo da seleção brasileira e do Atlético de Madrid Filipe Luís provou, em uma entrevista à TV espanhola, que é bom também no cubo mágico - nome popular do 'Cubo de Rubik', brinquedo de quebra-cabeça tridimensional inventado pelo arquiteto húngaro Erno Rubik, em 1973.

Na conversa com o apresentador do talk show 'Late Motiv', do Canal+, o jogador foi resolvendo o brinquedo enquanto respondia perguntas sobre cinema e outros temas, sem perder a concentração com outro entrevistado que estava ao lado.

Veja a performance que arrancou aplausos da platéia: