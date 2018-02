Fim de mistério: Usain Bolt revela que vai jogar partida no Old Trafford

Acabou o mistério! Usain Bolt finalmente anunciou por qual clube de futebol ele vai vestir a camisa. Aposentado das pistas de atletismo, o jamaicano vai entrar no gramado do Old Trafford no dia 10 de junho, mas não será para atuar pelo Manchester United, seu time de coração.

O estádio vai receber o Soccer Aid, uma partida solidária da Unicef que busca reverter verba para crianças carentes. O corredor mais rápido do mundo vai comandar a equipe "Resto do Mundo", que vai enfrentar a "Inglaterra". O selecionado inglês terá como capitão o cantor Robbie Williams.

Veja o vídeo de divulgação abaixo:

Excited to announce that I will be playing in @socceraid for @UNICEF_uk 2018 at Old Trafford on Sunday 10th June. Make sure you're ready @robbiewilliams! ⚽️ pic.twitter.com/t2sDB1iLP8 — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) 27 de fevereiro de 2018

Neste último domingo, Usain Bolt também usou suas redes sociais para afirmar que assinou com um time de futebol. As redes sociais têm colocado um clube sul-africano como favorito na disputa pelo ex-atleta: o Mamelodi Sundowns. Na última segunda o clube postou uma foto de Bolt vestindo o uniforme de treino da equipe e prometeu um anúncio arrebatador para hoje. "O futebol nunca mais será o mesmo", avisaram.

No entanto, o clube usou a sua página para anunciar a partida pela Unicef. Os fãs, é claro, ficaram desapontados. "Pensava que ia ser em um time de verdade", "esse era o anúncio????", "não estou bravo, só estou desapontado" e "é por uma boa causa, mas eu me sinto traída", foram alguns dos desabafos.

Masandawana and Usain hyped South Africa for this. Its a good cause but I mean I feel cheated pic.twitter.com/WKkG7U4PGl — zιzιкαzι (@ZeeMe_Mcque) 27 de fevereiro de 2018

That's da bloody announcement??? — Kulani M (@kulani_kulls) 27 de fevereiro de 2018