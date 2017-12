Fim de uma carreira brilhante! Xabi Alonso confirma aposentadoria

A carreira do meio-campista Xabi Alonso chegará ao fim em 2017. Aos 35 anos, jogador do Bayern de Munique confirmou sua aposentadoria através das redes sociais. Em seu perfil oficial no twitter, ele escreve: "Vivi isso. Amei isso. Adeus jogo bonito".

Conforme anunciado na imprensa europeia, Xabi dará adeus aos gramados no final desta temporada. Em entrevista a Bayern TV, o espanhol conta sobre a decisão: "Não foi fácil, mas eu penso que é o momento certo. Eu sempre quis parar mais cedo do que tarde demais. Eu me sinto bem, mas creio ser o momento certo".

Antes da despedida, o craque faz questão de exaltar o Bayern, "eu queria terminar minha carreira no mais alto nível, e o Bayern de Munique é o mais alto nível. Sou muito orgulhoso e feliz por jogar ser uma parte desta família".

Com o anúncio de Xabi, o clube bávaro perde mais um jogador. O capitão Philipp Lahm também já afirmou que sua aposentadoria acontecerá este ano.