Real Madrid x Paris Saint-Germain, Chelsea x Barcelona, Juventus x Tottenham. O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões 2017/18 poderia ser melhor?

Além desses jogos gigantes, os outros cinco confrontos deixaram todos os torcedores muito animados com o que assistiremos em fevereiro e março. Poucas partidas contam com favoritos, com a maioria muito equilibrada.

A reação do Twitter não poderia ser melhor, com os usuários repercutindo o sorteio e dando seus palpites. Os perfis brasileiros dos principais clubes europeus também não economizaram nos memes.