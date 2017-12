Final da Champions gera mais de 8,2 milhões de posts no Twitter

A vitória do Real Madrid sobre a Juventus pelo placar de 4 a 1, na final da Liga dos Campeões, gerou milhões de conversas no Twitter, segundo a própria rede social.

Cristiano Ronaldo, autor de dois dos quatro gols do Real Madrid na partida, foi o atleta mais mencionado no Twitter mundialmente, seguido pelo atacante da Juventus Mario Mandžukić, que anotou um belo gol para sua equipe, Gianluigi Buffon, goleiro do time italiano, Sergio Ramos, capitão do Real Madrid, Zinedine Zidane, técnico do Real Madrid, e pelo brasileiro Casemiro, que marcou o segundo gol do Real com um forte chute de fora da área.

No período entre 14h45 e 20h15 do sábado, foram registrados globalmente 8,2 milhões de Tweets relacionados à decisão do título.

Especificamente no Brasil, o maior pico de conversas sobre a partida aconteceu às 17h10, quando Cristiano Ronaldo marcou o seu segundo gol no jogo, deixando o Real em vantagem de 3 a 1 no placar.

A publicação com maior número de retuítes, de acordo com o próprio Twitter, foi feita pelo perfil do Real Madrid, que ao término da partida publicou uma mensagem de comemoração com uma imagem do troféu e os jogadores de sua equipe.

Confira: