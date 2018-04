Final do Campeonato Paranaense não vai passar na TV

Quem quiser assistir à final do Campeonato Paranaense entre Atlético Paranaense e Coritiba, no próximo domingo, 8, vai ter que recorrer ao rádio ou ir à Arena da Baixada, em Curitiba, pessoalmente, já que a partida não será televisionada.

Isso porque, dentre as 12 equipes do estadual, apenas o Atlético-PR decidiu não vender seus direitos para a TV Globo. O Coritiba tem acerto com a rede televisiva mas não pode ter o jogo transmitido porque o rival não vendeu direitos de exibição do duelo.

É também por esse motivo que a final não pode ser vista no Facebook e no Youtube, como ocorreu no ano passado, já que o Coritiba está "amarrado" por contrato com a TV Globo.

Em campo, as equipes chegaram à final vivendo momentos distintos. O rubro-negro usou time composto por juniores e reservas em toda a competição. Ainda assim, fez excelente campanha, com nove vitórias e cinco empates em 14 partidas.

A única derrota ocorreu na primeira final, no último domingo, por a 1 a 0, justamente contra o arquirrival. Já o time alviverde ganhou o primeiro turno, mas depois foi o lanterna de seu grupo no segundo turno da disputa.