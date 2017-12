'Fiquei 6 meses sem receber quando cheguei ao Corinthians', diz Ronaldo

Quando chegou ao Corinthians em dezembro de 2008, Ronaldo ficou seis meses sem receber. O craque, que começou a atuar pela equipe em fevereiro do ano seguinte, só começou a ver a cor do dinheiro quando o timão conseguiu um patrocinador, depois do Campeonato Paulista de 2009.

"Ninguém sabe, mas eu fiquei seis meses sem receber até arrumar um patrocinador. Depois do Paulistão comecei a recuperar o tempo perdido", confessou Ronaldo em entrevista ao programa Resenha, da ESPN, neste domingo.

O craque ainda afirmou que as condições de trabalho no clube eram "precárias" antes de chegar ao clube. "Não tinha nada no Corinthians naquela época. Quando chovia no Parque Ecológico, eu cansava de voltar para casa com a roupa suja. Eu falava pro Andrés que não dava para ficar assim, que era o Corinthians. Fico feliz de ter dado uma estrutura para o clube. Depois a gente conseguiu tudo, conseguimos o laboratório e o estádio. Hoje o Corinthians é um clube grande com estrutura", afirmou.

Confira o trecho da entrevista no qual Ronaldo faz a confissão: