Firmino será investigado por racismo após xingar rival em português

A polêmica entre Roberto Firmino e Mason Holgate foi além dos gramados. Na partida desta sexta-feira, entre Liverpool e Everton, o brasileiro xingou o seu adversário após ser empurrado e acabar caindo na arquibancada e deve ser investigado.

+ Em português, Firmino xinga Holgate e internet vai à loucura

+ Após reatar com Neymar, Marquezine revela: 'Acho que vou ser mãe cedo'

+ Fifa 18 lidera lista dos jogos mais vendidos da PSN brasileira em 2017

O lance, que viralizou nas redes sociais, mostra Firmino com os ânimos exaltados sobre Holgate: "Você é louco, filho da p...", disse.

Apesar da fala não indicar ofensa racial, o jogador do Liverpool será investigado pela Associação de Futebol da Inglaterra por racismo. A confusão entre os jogadores foi indicada na súmula do árbitro Bobby Madley e alguns internautas chegaram a dizer que uma parte do vídeo teria sido cortada. Mas, a maioria dos torcedores, defendem o brasileiro.

Veja a repercussão do lance no Twitter:

Estão sugerindo que o Firmino abusou racialmente o Holgate ontem, mas fica claro que no final o Firmino está xingando em português. https://t.co/z0cWJiVfDg — Man City Brazil (@ManCityBrazil) 6 de janeiro de 2018

Firmino acusado de racismo contra Holgate causando polêmica na ING. Claramente Firmino está falando em português 'você está louco, filho da p***'. Mas depois ele fala algo mais que não tem como ver por que entra uma cabeça na imagem. Difícil saber. Espero que foi mal entendido. https://t.co/IjUyz7IK8c — Joao Castelo-Branco (@j_castelobranco) 6 de janeiro de 2018

Não vou me surpreender se o Firmino for suspenso de forma injusta sem prova nenhuma. — Lambertão (@_mariifonseca) 6 de janeiro de 2018

Isso é surreal! Holgate entendeu que houve ofensa racista do Firmino durante o clássico de hoje. Não houve! Foi claro o que disse o atacante: "cê tá louco? Cê tá louco? FDP!" Quando Firmino fala o palavrão, Holgate fica furioso. Até brincamos na transmissão. FA investigará. https://t.co/GT9e58hT8b — Paulo Andrade (@_paulo_andrade_) 6 de janeiro de 2018