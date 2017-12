'Fiz gesto da torcida', diz flamenguista inconformado com Márcio Araújo

As reformas e a inauguração dos brasileiros proporcionaram uma proximidade antes incomum entre os torcedores e os jogadores e treinadores. E nesta quarta-feira, 25, uma cena em especial no Fla-Flu, válido pelas quartas de final da Copa sul-americana chamou a atenção na televisão e nas redes sociais.

Aos 31 minutos do segundo tempo, Reinaldo Rueda, técnico rubro-negro, chamou Márcio Araújo entre os reservas. Assim que o colombiano começou a conversar com o volante, torcedores do Flamengo localizados logo atrás do banco da equipe se desesperaram. A mais marcante das reações foi a de um adolescente, que fez sinais negativos e caretas na direção do treinador.

A cena repercutiu não apenas nas redes sociais, mas na própria transmissão do SporTV, causando risadas no narrador Luiz Carlos Jr. E o comentarista Lédio Carmona.

Marcio Araújo tá com moral com a torcida do Flamengo KKKKKKKKKKKK — esportefera (@esportefera) 26 de outubro de 2017

Videos_Dryzinho: Luiz Carlos Jr. e Lédio comentaram reações da torcida com a entrada de Marcio Araújo pic.twitter.com/jyEVkqarXt — #FLATT Oficial (@FlaTuitter) 26 de outubro de 2017

QUEM É O MENINO?

No Maracanã junto de um amigo de seu pai, Victor Martinez, de 18 anos, foi encontrado na saída do Maracanã pela reportagem do UOL Esporte. Ao portal, ele não recuou nas críticas ao volante, dizendo que no time dele, "o Márcio Araújo não joga". "Não dá. Eu acho que a maior parte da torcida pensou a mesma coisa do que eu naquele momento. Foi o gesto da torcida, de todos os rubro-negros."

Victor também contou que ficou sabendo logo em seguida que tinha viralizado nas redes sociais. "Na hora que aconteceu, já me mandaram e me disseram que eu estava na Internet. 'Cara, você virou meme! Viralizou falando sobre o Márcio Araújo!'. Já não consegui mais ver o jogo direito a partir dali", relatou. Ele até publicou em seu Twitter o vídeo em que aparece desesperado com a substituição.

O MELHOR FOI A REAÇÃO DA TORCIDA TIPO EU EM CASA KKKKKKKKK — Thalia (@StoryOfSantana) 26 de outubro de 2017

O garoto de óculos reclamando da entrada do Márcio Araújo é a IMAGEM DO ANO! — Jorge Iggor (@jorgeiggor) 26 de outubro de 2017

Márcio Araújo vem pro jogo KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKpic.twitter.com/rpq5WHxtX8 — Guerrerão da Massa (@GuerreroDaMassa) 26 de outubro de 2017

A reação da torcida quando o Rueda chama o Márcio Araújo para entrar em campo. HAHAHAHAHAHA pic.twitter.com/AGfWOnFpCP — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) 26 de outubro de 2017