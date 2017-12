'Fiz uma festa', brinca Arana sobre saída de Uendel do Corinthians

Em entrevista coletiva na tarde da última terça, 21, no CT Joaquim Grava, o lateral esquerdo do Corinthians, Guilherme Arana, disse ter promovido uma festa em casa depois de saber que o ex-titular da posição, Uendel, estava sendo negociado com o Internacional. Com a venda de Uendel, Arana se tornou a opção preferida do técnico Fábio Carille.

Durante a entrevista, o jogador falou de como comemorou ao receber a notícia da venda do ex-lateral do Corinthians. "Eu estava na Seleção (Sub-20) quando fiquei sabendo da negociação. Fiquei muito feliz", lembra. "Fiz uma festa em casa, mas mandei mensagem para o Uendel. Agradeci por tudo porque ele sempre me deu conselhos. Mas a festa não deixou de ter".