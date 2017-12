Fla lança tag #BatizaOManto e torcida responde com #RefazOManto

Parte da torcida do Flamengo lançou, na internet, a hashtag #RefazOManto com o pedido, auto-explicativo, para que o clube redesenhe o segundo uniforme. A nova camisa será usada pela primeira vez na partida contra a Ponte Preta, no próximo dia 14, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Após vazar na internet, a camisa foi mostrada oficialmente nesta segunda-feira e, por meio de seu site oficial, o clube lançou uma enquete e a hashtag #BatizaOManto, buscando interagir com a torcida, pedindo sugestões de nomes para o uniforme, em cinco opções diferentes.

Foi então que a hashtag #RefazOManto começou a aparecer na internet. Segundo alguns posts, o que "pegou" em relação ao desenho é que muitos torcedores o acharam parecido com o uniforme do Atlético Paranaense.

ESTÁDIO

O Flamengo também está muito perto de fazer sua estreia em sua nova casa. Desde que assumiu o comando do estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, o clube já investiu R$ 12 milhões em reformas e, na partida contra a Ponte Preta, no próximo dia 14, em primeiro jogo oficial, o local terá um novo nome: Estádio Ilha do Urubu, que foi escolhido por torcedores via Twitter.

É exatamente nesta partida que o clube vai estrear o polêmico uniforme 2.

Através da rede social, mais de 61 mil torcedores votaram na enquete, que, além da opção vencedora, escolhida por 45% das pessoas, também tinha opções de Estádio Ilha da Nação (34%), Estádio Ilha Rubro-Negra e Estádio Ilha do Mengão.