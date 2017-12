Flagrado com cerveja no vestiário, Diego Costa ganha apoio de técnico: 'Reidrata'

Diego Costa vive um momento único em sua carreira. Artilheiro do Campeonato Inglês com 12 gols, ele é a principal arma do Chelsea, atual líder da competição. E parece que para comemorar essa boa fase, o atacante decidiu tomar uma cervejinha logo após decidir a vitória da equipe sobre o West Bromwich, no último domingo. Porém, para quem pensa que ele poderia se encrencar por causa disso, está muito enganado e ele até ganhou apoio de seu treinador, Antonio Conte.

"Após o jogo, para reidratação, você pode tomar Coca Cola, uma cerveja. Mas uma, não muitas. É bom depois que você termina o jogo, rapidamente, não uma hora depois do fim", explicou o técnico, que pediu apenas certa moderação do atleta. Conte também não poupou o brasileiro naturalizado espanhol de elogios por causa de sua garra. "Diego está jogando a temporada de uma maneira fantástica porque ele está mostrando grande vontade da forma certa. Ele está muito focado no jogo, em jogar futebol e se movimentar da maneira correta, atacar o espaço. Isso é fantástico para ele e eu acho também que ele pode melhorar".